В обмін за голоси на псевдореферендумі рашисти пропонували людям «військову форму»… на дітей

У ході стабілізаційних заходів на деокупованій Херсонщині співробітники СБУ знайшли ще одну штаб-квартиру рашистів у селі Новоолександрівка.

Приміщення сільської ради окупанти використовували як базу для проведення «референдуму». Серед агітаційних матеріалів правоохоронці виявили там велику партію дитячого одягу у мілітаристичному стилі.

Ці речі один в один копіювали одяг російських загарбників і були призначені для місцевих жителів як заохочення прийти і проголосувати на фейковому волевиявленні.

Також українців намагалися підкупити безкоштовними продуктами харчування.

Втім, коли ворог побачив, що місцеві жителі уникають участі у псевдореферендумі, вони вдалися до погроз та махінацій.

Так, схиливши декількох колаборантів до співпраці, вони дали їм по два озброєних військовослужбовця рф і почали «обхід» кожного будинку. Якщо люди не відкривали двері, окупанти все одно враховували всіх прописаних за адресою як голоси «за».

СБУ уже задокументувала ці злочини і отримала списки, установчі дані та всю необхідну інформацію на кожного колаборанта. Всі причетні до злочинів проти основ національної державності будуть неодмінно покарані.

Стабілізаційні заходи в регіоні проводили співробітники Управлінь СБУ та Нацполіції у Херсонській області.

Служба безпеки України