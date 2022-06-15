Повідомлено про підозру бойовику т. зв. «ДНР», який знущався над цивільними і грабував їх

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 25-річному військовому незаконного збройного формування «ДНР» за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, учасник незаконного збройного формування «ДНР», який був прикомандирований до однієї з військових частин рф, разом з іншими військовослужбовцями прибув до Бєлгородської області та 24 лютого 2022 року перетнув державний кордон України в Харківській області.

На початку березня 2022 року окупант разом з іншими військовими рф перебував в с. Руські Тишки Харківського району. Підозрюваний проник на територію одного з домоволодінь, де в цей час знаходились місцеві мешканці — чоловік і жінка. Погрожуючи розправою і вбивством, окупант бив господарів будинку, а в подальшому заволодів їхнім майном — ноутбуком, ювелірними прикрасами та колекцією старовинних монет.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура