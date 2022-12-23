Чотирьох військових РФ засудили до 11 років ув’язнення за катування учасників АТО

Як встановив суд, російські військові затримали в окупованій Боровій на Харківщині трьох місцевих мешканців, які раніше служили в зоні АТО на Донбасі, і катували їх.

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