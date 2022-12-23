Чотирьох військових РФ засудили до 11 років ув’язнення за катування учасників АТО

Котелевський районний суд Полтавської області засудив до 11 років ув’язнення чотирьох російських військовополонених за порушення законів та звичаїв війни. Про це у п’ятницю, 23 грудня, повідомляє кореспондентка DW з зали суду. Військових РФ визнали винними у катуванні під час окупації Харківщини колишніх учасників антитерористичної операції на Донбасі.

Як встановив суд, російські військовослужбовці Михайло Іванов, Руслан Колєсніков, Максим Вольвак і Валентин Бич, двоє з яких були бійцями приватної військової компанії “Редут”, на початку вересня затримали в окупованому на той час селищі Борова на Харківщині трьох місцевих жителів, які раніше служили в зоні АТО на Донбасі.

Слідство з’ясувало, що вони відвезли чоловіків на територію колишньої бази відпочинку у сусідньому селищі Новоплатонівка. Упродовж кількох днів їх утримували у ямі та катували – одного із них били деревʼяним молотком по ногам. Обвинувачені також супроводжували затриманих на так звані допити, де від них вимагали надати інформацію про решту учасників АТО, які живуть в окупованій на той час Боровій. В український полон обвинувачені здалися під час звільнення Харківщини.

Засудивши кожного до 11 років позбавлення волі, суд задовольнив клопотання прокуратури. Своєю чергою обвинувачені і їхні захисники, безкоштовно надані Україною, просили призначити менше покарання. Вони наголосили на тому, що російські військові виконували наказ свого керівництва.

Усі четверо росіян повністю визнали провину та розкаялися. “Розкаююсь і прошу вибачення у потерпілих і всього українського народу за нашу агресію”, – сказав один із військовополонених Колєсніков.

Ухвалений вирок вони можуть оскаржити в апеляційному суді. Допоки він не набуде чинності, військовополонені перебуватимуть у слідчому ізоляторі в Харкові.