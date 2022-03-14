Російські окупанти продовжують нищити населення та міста Луганщини (фото)

Протягом доби, 13 березня, поліцією Луганської області зареєстровано 57 фактів обстрілів міст та селищ Луганщини. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені місцеві мешканці.

Також внаслідок обстрілів та пожеж, що відбулись після влучань ворожих снарядів, знищено або пошкоджено 47 приватних та багатоповерхових будинків та об’єктів інфраструктури у м. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне та Попасна.

Також внаслідок обстрілів пошкоджено дві школи та газопровід у м. Сєвєродонецьк.

Поліцейські продовжують працювати в посиленому режимі в умовах воєнного стану та документують всі факти воєнних злочинів.

Рятівники, працюючи на межі людських можливостей, гасять пожежі та ліквідують завали для пошуку постраждалих місцевих мешканців.

Також вчора силами обласної та міських військових адміністрацій за допомогою співробітників Управління патрульної поліції вдалось евакуювати 1600 мешканців області. На сьогодні заплановано черговий етап евакуації мирних мешканців Луганщини.

Відділ комунікації поліції Луганської області