«То кого Путін звинувачує в нацизмі?» Посольство США опублікувало уривок зі стенограми Нюрнберзького процесу щодо Маріуполя

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В уривку розказано про те, як нацисти спалили всі школи міста.

Посольство США в Україні оприлюднило уривок стенограми Нюрнберзького процесу щодо українського міста Маріуполь.

"То кого Путін звинувачує в нацизмі?" Посольство США опублікувало уривок зі стенограми Нюрнберзького процесу щодо Маріуполя

Фото: АЗОВ

«Перед відступом з Маріуполя німецька окупаційна влада спалила всі 68 шкіл міста, 17 дитячих садків… і Палац піонерів». То кого Путін звинувачує в нацизмі?» – запитують американські дипломати.

 

 

Як відомо, Росія нещадно знищує цивільну інфраструктуру Маріуполя. Ворог обстріляв пологовий будинок та два укриття з мирними мешканцями – драматичний театр і школу мистецтв.

Крім того, росіяни відкрили вогонь по евакуаційних автобусах з дітьми. // LB.ua

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