«То кого Путін звинувачує в нацизмі?» Посольство США опублікувало уривок зі стенограми Нюрнберзького процесу щодо Маріуполя
В уривку розказано про те, як нацисти спалили всі школи міста.
Посольство США в Україні оприлюднило уривок стенограми Нюрнберзького процесу щодо українського міста Маріуполь.
«Перед відступом з Маріуполя німецька окупаційна влада спалила всі 68 шкіл міста, 17 дитячих садків… і Палац піонерів». То кого Путін звинувачує в нацизмі?» – запитують американські дипломати.
Зі стенограми Нюрнберзького процесу, день 68: «Перед відступом з Маріуполя німецька окупаційна влада спалила всі 68 шкіл міста, 17 дитячих садків… і Палац піонерів». То кого Путін звинувачує в нацизмі? @FranHirsch https://t.co/GWVabGmmA6
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 23, 2022
Як відомо, Росія нещадно знищує цивільну інфраструктуру Маріуполя. Ворог обстріляв пологовий будинок та два укриття з мирними мешканцями – драматичний театр і школу мистецтв.
Крім того, росіяни відкрили вогонь по евакуаційних автобусах з дітьми. // LB.ua