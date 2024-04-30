Поліцейські Буковини розшукують двох 13-річних хлопців (Дітей знайдено!)

Співробітники поліції закликають небайдужих громадян допомогти у пошуках хлопців.

На спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що вчора ввечері, 29 квітня, двоє 13-річних жителів Дністровського району Суліна Максим Дмитрович та Кужіль Іван Вікторович вийшли з спеціалізованого навчального закладу у місті Хотин та досі не повернулися. Наразі на розшук хлопців орієнтовано всі наряди поліції Чернівецької області.

Прикмети розшукуваного Максима: зріст – приблизно 165-170 см, худорлявий, волосся коротке світлого кольору. Був одягнений у темно-зелену кофту із ромбами.

Прикмети розшукуваного Івана: зріст 160 см, чорне коротке волосся. Був одягнутий у кофту зеленого кольору та сині шльопанці.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження Суліна Максима Дмитровича та Кужіль Івана Вікторович – прохання терміново повідомити на спецлінію «102» чи зателефонувати за номером телефону: 0957647040.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області