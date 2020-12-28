За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 4385 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки, 27 декабря, в Украине зафиксировано 4385 новых случаев коронавирусной болезни. Заболели 196 детей и 141 медработник.

Об этом сообщает МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1588 человек;

летальных исходов – 75;

выздоровели – 7191 человек;

осуществлено тестирований за сутки – 15 332 (в том числе методом ПЦР – 12225, методом ИФА – 3107).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 1030374 лица;

выздоровели – 665 729 человек;

летальных исходов – 17 849;

проведения ПЦР-тестов – 5485214.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 108055 случаев;

Винницкая область – 22 008 случаев;

Волынская область – 32 537 случаев;

Днепропетровская область – 57 196 случаев;

Донецкая область – 35 188 случаев;

Житомирская область – 38 545 случаев;

Закарпатская область – 27 879 случаев;

Запорожская область – 52 175 случаев;

Ивано-Франковская область – 42 894 случая;

Киевская область – 57 614 случаев;

Кировоградская область – 8234 случая;

Луганская область – 10 013 случаев;

Львовская область – 60 005 случаев;

Николаевская область – 29 878 случаев;

Одесская область – 69134 случаи;

Полтавская область – 34 843 случая;

Ровенская область – 40 332 случая;

Сумская область – 40 129 случаев;

Тернопольская область – 33 540 случаев;

Харьковская область – 67 991 случай;

Херсонская область – 17 193 случая;

Хмельницкая область – 38 408 случаев;

Черкасская область – 37 856 случаев;

Черновицкая область – 39 515 случаев;

Черниговская область – 29 212 случаев.

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