Четверо постраждалих внаслідок ракетного удару по столиці госпіталізовані в медзаклади Києва

Четверо постраждалих внаслідок ракетного удару рашистів по столиці госпіталізовані в медзаклади Києва. Одному потерпілому медики надали допомогу на місці.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА.

Також повідомляється, що через обстріли постачання води призупинене в усьому Києві. Фахівці «Київводоканалу» працюють над тим, щоб якнайшвидше його відновити. В КМДА просять, про всяк випадок, запастись водою.

Спеціалісти роблять все можливе, щоб повернути воду в домівки киян. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в столиці.

Метро поступово поновлює рух у звичайному режимі, але на це піде трохи часу, поки метро працює в обмеженому режимі, оскільки велика кількість людей використовує його як укриття

Висадка пасажирів здійснюється лише на тих станціях, де немає великого скупчення людей.

Сьогодні міста України зазнали чергового ракетного обстрілу путінських поганців, внаслідок якого почалися перебої з електрикою.