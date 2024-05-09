Засуджено 29-річного зловмисника, який вчинив розбійний напад на таксиста

Зловмисник, перебуваючи в салоні авто, приставив до горла водія ніж та змусив останнього віддати 1300 гривень та 600 доларів США. За скоєне він проведе за гратами 5 років.

Нагадаємо, подія відбулась у лютому 2021 року у Подільському районі столиці. До правоохоронців звернувся чоловік із повідомленням про те, що під час поїздки в таксі невідомий під погрозою ножа заволодів грошовими коштами.

Під час спілкування із поліцейськими заявник розповів, що ввечері підвозив клієнта до будинку на вулиці Електриків. Коли автівка зупинилась за призначенням, порушник приставив до горла водія ніж та змусив останнього віддати 1300 гривень та 600 доларів США.

Оперативники провели комплекс розшукових заходів та затримали підозрюваного – ним виявився 29-річний уродженець Київської області.

Під час обшуку за місцем мешкання зловмисника поліцейські вилучили знаряддя вчинення злочину, гроші та амфетамін.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 187 (Розбій) та ч. 2 ст. 309 (Незаконне зберігання психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, та по завершенню досудового розслідування скерували обвинувальний акт до суду.

Під час судових засідань обвинувачений своєї провини не визнав. Однак суд, врахувавши докази поліцейських, визнав чоловіка винним у інкримінованих йому злочинах, та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва