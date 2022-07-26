У столиці судитимуть покидька, який ґвалтував своїх падчерок

Правоохоронці зібрали докази вини зловмисника, який протягом декількох років вчиняв дії сексуального характеру відносно дівчаток, 2004 та 2008 років народження. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Подія сталася навесні у Деснянському районі столиці. Тоді до поліції із заявою про зґвалтування своїх двох доньок звернулася киянка. При спілкування з працівниками поліції жінка повідомила, що у скоєному підозрює свого співмешканця.

Як розповів виконуючий обов’язки начальника слідчого відділу Деснянського управління поліції Микола Мазуров, у ході відпрацювання отриманої інформації співробітники відділу кримінальної поліції встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Ми з’ясували, що з 2018 року чоловік вчиняв дії сексуального характеру відносно дівчаток 2004 та 2008 років народження. Слідчі завершили досудове розслідування за вказаним фактом, а матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом відносно 39-річного уродженця Донецької області скерували до суду для розгляду справи по суті».

Фігуранту інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 3 та ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування неповнолітньої особи та особи, яка не досягла чотирнадцяти років. До вироку суду обвинувачений перебуватиме під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Києва