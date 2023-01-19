У столиці повідомили про підозру чоловіку, який зберігав дитяче порно

За протиправні дії фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Під час відпрацювання території Оболонського району ювенальні поліцейські помітили підозрілого чоловіка, котрий нервував та різко змінив напрямок руху при появі правоохоронців, тож поліцейські зупинили його. У ході перевірки інспектори виявили у мобільному телефоні перехожого велику кількість файлів з дитячою порнографією.

Як пояснив поліцейським затриманий, такі відео він скачав з мережі Інтернет. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше не судимий 49-річний місцевий мешканець. Слідчі вилучили у порушника смартфон із забороненими файлами та направили на проведення експертних досліджень.

За погодженням із Оболонською окружною прокуратурою слідчий відділ Оболонського управління поліції повідомив фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України – одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження. Санкція статті передбачає до шести років розбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до скоєння злочинів на території Києва.

Відділ комунікації поліції Києва