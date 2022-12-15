Миколаївські правоохоронці розшукують 16-річного хлопця (фото)

Відділенням поліції № 1 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області розшукується Албов Євген Юрійович 2006 року народження, який 12 грудня пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся темне коротке, очі темні. Має певні вади здоров’я.

Був одягнений у светр сірого кольору, джинси синього кольору та чорні калоші.

Неодноразово залишав місце мешкання.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваного або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 1 МРУП за телефонами: (0512) 53-19-05, 44-80-06, (063) 844 55 58 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області