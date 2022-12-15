Миколаївські правоохоронці розшукують 16-річного хлопця (фото)

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Відділенням поліції № 1 Миколаївського районного управління ГУНП в Миколаївській області розшукується Албов Євген Юрійович 2006 року народження, який 12 грудня пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся темне коротке, очі темні. Має певні вади здоров’я.

Увага, правоохоронці розшукують 16-річного Євгена Албова!

Був одягнений у светр сірого кольору, джинси синього кольору та чорні калоші.

Увага, правоохоронці розшукують 16-річного Євгена Албова!

Неодноразово залишав місце мешкання.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваного або надати іншу корисну інформацію, повідомити до відділення поліції № 1 МРУП за телефонами: (0512) 53-19-05, 44-80-06, (063) 844 55 58 або 102.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області

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