Небезпека касетних суббоєприпасів з російських ракет, які можуть бути навіть там, куди не дійшли бої

РФ продовжує використання крилатих ракет Х-101 у касетному спорядженні після збиття яких суббоєприпаси все одно падають на землю та становлять небезпеку

Під час чергової ракетної атаки у ніч на 18 серпня РФ знову використала крилаті ракети Х-101 із касетною бойовою частиною. Відповідно до зведення від Командування Повітряних сил ворог тоді у комбінованій атаці запустив три крилаті ракети (тип не був визначений), які й всі були збиті, зазначає видання Defense Express.

Водночас Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що в одному із лісопаркових господарств Києва на місці падіння однієї з Х-101 виявила та знешкодила одразу 60 касетних суббоєприпасів.

У службі попереджають, що після їх падіння на землю вони можуть не детонувати, але від будь-якого дотику можуть розірватися.

Враховуючи те, що ці касетні суббоєприпаси виконані у формі кулі розміром близько 10 см та мають сріблястий колір вони можуть привернути увагу дітей. Також вони падають з висоти, з підбитої ракети, що летіла на швидкості близько 900 км/год, тому можуть не лише впасти, а, наприклад, влучити та застрягти у дереві. Тому побачити такі “сюрпризи” можливо не лише під ногами.

Важливо те, що якщо раніше касетні суббоєприпаси могли з’явитися лише на території до якої дістались бої, то тепер шанси натрапити на такі вибухонебезпечні предмети є майже по всій Україні. Зрештою крилаті ракети мають складний маршрут, а ворог цілить ними по об’єктах по всій території, тому загроза натрапити на уражаючий елемент касетної бойової частини існує фактично по всій Україні.

При цьому слід зазначити, що зазвичай відомий район падіння ракети, яка була збита. У випадку, якщо російська ракета впала сама, наприклад через технічну несправність, її район падіння може бути взагалі невідомим. Тобто далеко не факт, що туди будуть направлені фахівці, що проведуть обстеження території та розмінування у випадку потреби.

Саме тому важливо знати про такий тип загрози і у випадку, якщо такі чи будь-які інші вибухонебезпечні предмети були знайдені – ні в якому випадку не наближати, а одразу повідомляти про загрозу відповідні служби за номером 101.

Також маємо додати, що окрім Х-101 із касетною бойовою частиною РФ для ударів по Україні використовує також керовані ракети типу Х-59 із аналогічним спорядженням. Ракета з такою бойовою частиною була підбита у липні 2023 року.



Збита Х-59М2 із касетною бойовою частиною

У касетному спорядженні виготовляється ракета 9М723 від ОТРК “Искандер”. Існувала інформація про ворожі плани створити касетну бойову частину для Х-32. І якщо брати всі відомі російські касетні боєприпаси, то зазвичай вони виконуються у формі шару, або у формі циліндрів, які додатково можуть мати парашути або стрічки з тканини (використовуються для стабілізації), при цьому ці стрічки можуть мати яскравий колір.

Джерело: Defense Express