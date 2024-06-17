10 років ув’язнення отримав житель Кропивницького за зґвалтування 12-річної сестри

За принципової позиції ювенальних прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури 32-річного чоловіка визнано винним у зґвалтуванні зведеної сестри (ч. 4 ст. 152 КК України).

Так, прокурором доведено, що житель обласного центру упродовж березня-травня 2019 року систематично вступав у статеві зносини зі своєю 12-річною сестрою по материнській лінії.

Кривдник проживав разом з матір’ю та сестрою, часто залишався один з потерпілою. Він ґвалтував дитину, застосовуючи фізичну силу та психологічне насильство. Тривалий час вона нікому не повідомляла про вказані події, а мати недостатньо приділяла увагу доньці після смерті чоловіка.

Внаслідок зґвалтування малолітня завагітніла та у дванадцятирічному віці народила дитину.

З метою забезпечення найкращих інтересів дитини, потерпілої від сексуального насильства, її допитано слідчим суддею в умовах, дружніх до дитини – кваліфікованим психологом в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей (модель «Барнахус»)/

Вироком Кіровського районного суду м. Кіровограда чоловікові призначено покарання у вигляді 10 років ув’язнення та включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи/

Кіровоградська обласна прокуратура