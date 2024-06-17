Припинено махінації у сервісних центрах МВС у чотирьох областях

Фальшиві довідки з терцентрів комплектування про зняття авто з військового обліку та вирішення питання з водійськими посвідченнями – оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції продовжують протидіяти зловмисникам у територіальних сервісних центрах.

Так за останні кілька тижнів поліцейським вдалось не лише заблокувати діяльність чергових «бігунків», а й викриту нову схему, яка перешкоджає діяльності ЗСУ.

КИЇВ

Оперативники Київського міського управління ДВБ та слідчі столичної поліції в одному з ТСЦ викрили киянина, який пропонував охочим отримати посвідчення водія різних категорій без навчання в автошколі та проблем на іспитах. Правоохоронці затримали фігуранта після одержання грошей. За зловживання впливом йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Інший мешканець столиці за 15 000 гривень обіцяв домовитись з працівниками ТЦК про зняття автомобіля з військового обліку та допомогти перереєструвати авто у ТСЦ. Щоправда, виявилось, що з ТЦК чоловік не домовлявся, а просто надав адміністраторам ТСЦ фальшиві довідки про зняття машини з військового обліку.

Крім цього, під час документування протиправної діяльності «бігунка» було встановлено ще і його спільника. Ним виявився адміністратор територіально сервісного центру, який користуючись своїм становищем, надав зловмиснику інформацію з закритої бази даних. За незаконні оборудки ділку оголошено про підозру у зловживанні впливом та використанні підроблених документів, а його змовнику за несанкціоновані дії з інформацією.

ВІННИЧЧИНА

Схему з перереєстрації автомобілів з метою приховування їх від ТЦК намагався провернути мешканець Вінницької області. Він, використовуючи підроблені довідки про перебування авто на військовому обліку, допомагав перереєстровувати транспортний засіб з підприємств на фізичних осіб. Під час передачі нових документів в обмін на гроші зловмисника затримали оперативники Вінницького управління ДВБ та слідчі обласної поліції. Чоловікові вже оголошено про підозру за перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.

Правоохоронці також перевіряють понад 30 фактів перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів на підставі підроблених довідок, що надав зловмисник.

ЗАПОРІЖЖЯ

Працівники Запорізького управління ДВБ та слідчі запорізької поліції затримали чоловіка, який, прикриваючись уявними знайомствами у ТСЦ, обіцяв допомогти здати теоретичний і практичний іспити з водіння. За зловживання впливом фігурант понесе кримінальну відповідальність.

МИКОЛАЇВ

До восьми років у в’язниці може провести мешканець Миколаєва, який взяв 21 тисячу гривень за допомогу у нібито проходженні навчання в автошколі та здачі іспитів у місцевому Сервісному центрі. Оперативники Миколаївського управління ДВБ разом із слідчими поліції області затримали його під час отримання частини грошей та вручили йому підозру у зловживанні впливом.

Наразі у кожному провадженні триває досудове розслідування. Працівники ДВБ перевіряють ймовірну причетність до злочинів працівників регіональних ТСЦ.

Заходи з викриття проходили за процесуального керівництва Київської міської, Запорізької, Миколаївської обласної прокуратури, а також Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Нагадуємо, єдиний законний спосіб отримання посвідчення водія вперше – це навчання в автошколі та вдало складені теоретичний та практичний іспити у сервісних центрах МВС. Перереєструвати авто можна лише у сервісних центрах МВС та в застосунку Дія. Не користуйтеся послугами сторонніх осіб.

Якщо ви стали свідком подібних протиправних дій, повідомте про них анонімно у чат-бот ДВБ у Телеграмі: @dvb_np_bot або на гарячу лінію за номером +38 050 352 72 77.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України