Заступник директора Нацпарку на Херсонщині передав російським окупантам катери та інше державне майно

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику директора Національного природного парку «Нижньодніпровський», який передав окупантам передав майно Нацпарку.

Напередодні війни відносно заступника директора Нацпарку до суду був направлений обвинувальний акт стосовно незабезпечення охорони водних ресурсів, внаслідок чого в Дніпрі було незаконно виловлено понад 157 тонн риби. Це спричинило збитки державі на суму понад 62 млн грн.

Чоловік з перших днів тимчасової окупації Херсонської області перейшов на бік ворога та всіляко став допомагати становленню загарбницького режиму. Він відразу віддав окупантам майно нацпарку, зокрема два катери загальною вартістю майже два мільйони гривень. Військовослужбовці рф нанесли на маломірний флот свою символіку та використовували для патрулювання Дніпра та контролю Антонівського мосту.

Також фігурант брав активну участь у створенні так званого «Департамента екологии и природных ресурсов Херсонской области», що увійшов до складу окупаційної влади та діє за законами рф. Він готував нормативні документи фейкової установи, створював штатну структуру, агітував херсонців йти працювати до «департаменту».

Встановлено, що фігурант активно співпрацював та виконував накази колишнього «міністра зв’язку ДНР» Віктора Яценко та «вице-губернатора Херсонской области» Губаревої.

Наразі заступник директора Нацпарку переховується на тимчасово окупованій частині Херсонщині разом зі своїми господарями.

Йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура.

ДБР