Ліквідовано схему закупівлі неякісного обладнання для виробництва української бронетехніки

Контррозвідка СБУ продовжує заходи щодо запобігання та нейтралізації загроз оборонному потенціалу нашої держави. У ході слідчо-оперативних дій ліквідовано схему закупівлі неякісного обладнання для виготовлення комплектуючих до української бронетанкової техніки.

За попередніми оцінками, викриття оборудки дозволило зберегти ефективність промислового виробництва вітчизняного озброєння і запобігти бюджетним збиткам на десятки млн грн.

За даними слідства, до протиправної діяльності причетне злочинне угруповання. Серед його організаторів – чиновник одного з оборонних підприємств і двоє представників столичної комерційної структури.

На початку 2019 року вони налагодили механізм незаконного одержання грошей на закупівлі деталей для виготовлення металевих конструкцій на бронетанковому заводі.

Для цього посадовець держпідприємства сприяв укладенню договору з представниками афілійованої фірми на закупівлю відповідних запчастин. Проте, замість сертифікованого обладнання ділки придбали продукцію сумнівної якості одного зі східно-азійських виробників за штучно завищеними цінами.

Для реалізації оборудки її учасники вносили недостовірні відомості до звітної документації, а отримані «прибутки» виводили у тінь через підконтрольну комерційну структуру.

Під час слідчих дій на держпідприємстві, офісах та за місцями проживання організаторів схеми у Києві та Житомирі правоохоронці виявили:

документи та печатки, які ділки використовували у протиправній діяльності;

гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

Наразі за матеріалами СБУ трьом організаторам угруповання повідомлено про підозру за:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

ч. 3 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів),

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

Заходи із викриття і документування оборудки проводили співробітники СБУ в Житомирській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

СБУ