СНБО ввел санкции против Януковича, Азарова, Табачника и еще ряда «деятелей» (список)

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против ряда бывших высокопоставленных чиновников, в том числе против бывшего президенту Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова.

Об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает УНН.

«Я зачитаю перечень лиц против которых государство Украина ввело максимальный объем санкций», — сказал Данилов.

В список попали:

Абисов Сергей

Азаров Николай

Аксенов Сергей

Бобков Александр

Грицай Валерий

Затулин Константин

Зима Петр

Иванцов Андрей

Кириллов Олег

Колесниченко Вадим

Константинов Владимир

Кусюк Сергей

Лебедев Павел

Пасечник Леонид

Поддубов Александр

Поклонская Наталья

Пшонка Виктор

Дмитрий Саламатин

Игорь Соркин

Дмитрий Табачник

Николай Ткаченко

Николай Федорян

Николай Фиськов

Александр Щербицкий

Ольга Чечеримова

Янукович Виктор

Ранее

Служба безопасности Украины рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны ввести экономические санкции к ряду бывших высокопоставленных должностных лиц и лиц, содействующих укреплению оккупационного режима в Крыму и на Донбассе.