На Вінниччині раніше судимий киянин, погрожуючи жінці пістолетом заволодів її мотоциклом

18 серпня 27-річний киянин, під приводом купівлі, незаконно заволодів двоколісним транспортним засобом. Упродовж 20 хвилин поліцейські відділу поліції № 4 Вінницького райуправління поліції затримали зловмисника. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

До поліції звернулась 29-річна жителька Липовецької територіальної громади з повідомленням про угон мотоцикла Kawasaki 750. Зі слів потерпілої, близько 11:30 вона зустрілась із чоловіком, який хотів оглянути транспортний засіб перед купівлею. Однак на зустріч він взяв із собою пістолет, а не гроші. Погрожуючи жінці, зловмисник викрав мотоцикл та поїхав в напрямку Вінниці.

Як розповів начальник Відділу поліції № 4 Вінницького районного управління поліції Андрій Лазарчук, для затримання нападника було введено план «Перехват» та залучено усі необхідні сили поліції. Затримали зловмисника майже одразу після вчинення злочину поблизу смт Турбів.

Слідством встановлено, що 27-річний уродженець Херсонської області, який нещодавно звільнений із місць позбавлення волі, знайшов оголошення про терміновий продаж мотоцикла та домовився про зустріч із потерпілою. Під час зустрічі зловмисник дістав пістолет та погрожуючи жінці незаконно заволодів транспортом.

Викрадений транспортний засіб та пістолет вилучено.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання йому запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області