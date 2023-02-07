До 8 років ув’язнення засуджено мешканця Київщини, який скоїв розбійний напад на кредитну установу

За публічного обвинувачення прокурорів Фастівської окружної прокуратури суд визнав винним мешканця Фастівського району у вчиненні розбійного нападу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

Прокурори у суді довели, що у вересні 2022 року засуджений зайшов до відділення товариства, яке надає послуги кредитування.

Погрожуючи працівницям ножем, чоловік змусив їх віддати йому наявні грошові кошти із сейфа. Заволодівши грошима він зник з місця злочину, розпорядившись коштами на власний розсуд.

Суд, враховуючи надані прокурором докази, призначив чоловікові покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років.

До набрання вироком законної сили громадянин перебуватиме під вартою.

Київська обласна прокуратура