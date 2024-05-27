Незаконно видав ордер на квартиру наближеному працівнику – судитимуть директора ДП інституту НААН України

За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора державного підприємства одного з інститутів Національної академії аграрних наук України за фактом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у 2018 році в порушення встановленої законодавством процедури обвинувачений підписав ордер на житлове приміщення наближеному працівнику інституту. Згодом останній зареєстрував за собою право власності на отриману квартиру площею понад 60 м2 у селі Дмитрівка.

Внаслідок протиправних дій посадовця з державної власності вибуло майно вартістю майже 600 тис. грн.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Бучанського райуправління Поліція Київської області за оперативного супроводу УСР в Київській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура