В Одесі злочинна група підробляла документи про інвалідність для ухилянтів

Організаторка схеми – завідувачка однієї з міських амбулаторій, до «співпраці» вона залучила лікаря та двох медичних сестер. Слідчі довели причетність спільників до 20 епізодів протиправної діяльності з надання медичних послуг чоловікам призовного віку. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Протиправну діяльність викрили та задокументували слідчі Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ та СБУ, під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси та Одеської обласної прокуратури.

Правоохоронці встановили, що медичні працівники з метою особистого збагачення за хабарі виготовляли особам, які бажали уникнути мобілізації, документи щодо наявності захворювань, проходження оглядів у профільних лікарів з лінії медико-соціальної експертної комісії та лікування, що надавало можливість надалі отримати другу групу інвалідності, виїхати з країни та уникнути призову до Збройних Сил України.

Зловмисники, віком від 44 до 72 років, вносили до медичних документів неправдиві відомості та затверджували їх печатками не лише свого комунального підприємства, а й низки інших за допомогою підроблених бланків та штампів.

Слідчі довели причетність організаторки схеми та її пособників до 20 епізодів надання таких протиправних послуг чоловікам призовного віку протягом трьох місяців.

«Ми провели санкціоновані обшуки в оселях та на робочих місцях фігурантів і вилучили мобільні телефони, документацію й інші речові докази, що становлять інтерес для слідства.

Протиправні дії учасників угруповання були підтверджені висновком почеркознавчої експертизи, дослідженням друкарських форм та інших засобів виготовлення документів.

Ми зібрали достатньо доказів і повідомили усім правопорушникам про підозру за частиною третьою статті 28, частиною третьою статті 358 Кримінального кодексу України у підробленні офіційного документа, який видається та посвідчується підприємством, і який надає права та звільняє від обов’язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчиненому організованою групою, зокрема повторно, за частиною третьою статті 28, частиною першою статті 114-1 Кримінального кодексу України у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчиненому організованою групою.

А організаторці угрупування, окрім цього, ще й за частиною третьою статті 28, частиною першою статті 366 Кримінального кодексу України у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненому організованою групою.

Завідувачці, лікарю та медсестрам судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Також, поліцейські клопотатимуть про відсторонення правопорушників від займаних посад. За скоєне їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Слідство триває», – розповіла начальниця відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Валентина Горошко.

Одеське районне управління поліції № 1