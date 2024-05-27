Поліція Полтави розшукує 12-річну дівчинку (фото)

Полтавським районним управління поліції розшукується 12-річна Дарія Волошина. За інформацією родичів дівчини, останній раз її бачили 26 травня близько 22-ї години на вулиці Новий Базар поблизу центрального ринку Полтави. Поліція розпочала пошукові заходи.

Прикмети дитини: зріст 150 см, худорлявої статури, має світло-русе волосся до плечей. На момент зникнення була одягнена у рожевий светр із капюшоном, чорні лосини, кросівки чорного кольору на платформі.

Якщо вам відома інформація, яка допоможе пришвидшити розшук дитини, просимо повідомити до Полтавського районного управління поліції за телефонами: 050-606-29-19, 099-619-56-37 або за номером 102.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського районного управління поліції)