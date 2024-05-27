Слідчі поліції Херсонщини повідомили про підозру представниці російського «союза матєрєй»

Зловмисницею виявилася 44-річна мешканка обласного центру. Жінка добровільно погодилася працювати на окупантів та підтримувати «імідж» рф. Її протиправні дії були кваліфіковані як колабораційна діяльність. Наразі фігурантці заочно повідомлено про підозру. Їй загрожує 12 років перебування за ґратами.

Як розповів заступник начальника слідчого управління поліції Херсонщини Чермен Тускаєв, причетність херсонки до вчинення злочину проти основ національної безпеки України встановили працівники відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області. Так, оперативники з’ясували, що у липні 2022 року фігурантка добровільно вступила до місцевого осередку «громадської організації» країни-агресора «союз матєрєй». А після цього почала всіляко проводити інформаційну роботу, спрямовану на підтримку як дій окупаційної адміністрації, та й загалом рф.

Зокрема кіберфахівці, у тому числі за участю аналітиків обласного главку поліції, з’ясували, що 25 липня 2022 року фігурантка російським засобам масової інформації надала інтерв’ю, в якому інформувала громадян, яке «чудове майбутнє» чекає на Херсонську область за допомоги російської федерації. Також правоохоронці встановили, що у період із липня по вересень 2022 року зловмисниця систематично у публічних місцях розповсюджувала тематичну друковану продукцію. Агітаційні газети та буклети містили інформацію, спрямовану на підтримку держави-агресора, зокрема, й щодо заохочення херсонців отримувати російське громадянство та користуватися послугами окупаційної влади.

Слідчі відділу поліції №1 (Дніпровський) Херсонського районного управління поліції кваліфікували протиправні дії фігурантки за ч. 6 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Нині за погодженням із Херсонською окружною прокуратурою їй заочно повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Херсонської області