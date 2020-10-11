В Кривом Роге полиция разыскивает мужчину, который ударил жену топором по голове
Вечером 10 октября в Центрально-Городском районе мужчина напал на супругу. Причиной тому мог послужить семейный конфликт. Пострадавшую госпитализировали.
Около 19:00 на улице Чекалина между супругами, вероятно, произошла ссора. В ходе неё ранее не судимый мужчина взялся за топор и ударил жену по голове.
Женщине удалось дойти до соседей, которые выбежали на крики пострадавшей, вызвали скорую помощь и полицию.
Прибыв на место, медики принялись делать перевязку головы, во время которой горожанка потеряла сознание. Её госпитализировали в 11 горбольницу, а после планируют направить в «тысячку». Мужчина скрылся в места происшествия, его разыскивает полиция.
Предварительно известно, что супружеская пара была в состоянии алкогольного опьянения. // Первый городскойTweet