В Кривом Роге полиция разыскивает мужчину, который ударил жену топором по голове

Вечером 10 октября в Центрально-Городском районе мужчина напал на супругу. Причиной тому мог послужить семейный конфликт. Пострадавшую госпитализировали.

Около 19:00 на улице Чекалина между супругами, вероятно, произошла ссора. В ходе неё ранее не судимый мужчина взялся за топор и ударил жену по голове.

Женщине удалось дойти до соседей, которые выбежали на крики пострадавшей, вызвали скорую помощь и полицию.

Прибыв на место, медики принялись делать перевязку головы, во время которой горожанка потеряла сознание. Её госпитализировали в 11 горбольницу, а после планируют направить в «тысячку». Мужчина скрылся в места происшествия, его разыскивает полиция.

Предварительно известно, что супружеская пара была в состоянии алкогольного опьянения. // Первый городской