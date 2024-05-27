Королеви гламуру з Державної митної служби. Звідки гроші на цінні покупки?

Одна — п’є каву з корицею щочетверга, аби відпочивати у Домінікані, друга — донька священника московського патріархату, яка має порожню декларацію та їздить на мерседесі, третя — декларує елітну нерухомість та у коментарі журналістам стверджує, що це подарунки від колишніх — заможних — чоловіків. Усі вони — посадовиці Державної митної служби, чиї декларації дослідили журналісти «Слідства.Інфо» та знайшли там чимало цікавого.

Про це йдеться у матеріалі видання «Слідство.Інфо».

На початку квітня в інтернеті завірусилося відео популярного львівського блогера, у якому уже ексінспекторка Львівської митниці Юлія Дрига розповіла, що одяг на ній коштує понад 8 тисяч доларів. Коментар обійшовся посадовиці звільненням з роботи.

Після публікації відео дівчина одразу звільнилася «за згодою сторін», а інформацію щодо неї керівництво митниці направило у НАЗК для «проведення перевірки та відповідного реагування».

У коментарі одному з медіа Андрій Кузнік, керівник Львівської митниці, одразу після інциденту зі своєю вже експідлеглою сказав:«Важко тепер усім пояснити, де вона взяла ці речі. Як в анекдоті про доньку-повію. Перед тим, як щось зробити або сказати, треба думати про наслідки, а коли ти на державній службі, то про це треба думати 24/7».

Випадки, коли лише один модний образ посадовця чи посадовиці у декілька разів перевищує задекларований дохід, завжди викликають бурхливу реакцію у суспільстві. Постає логічне запитання — звідки гроші на цінні покупки?

«ТАТУСЮ, СКИНЬ ГРОШЕЙ»

22-річна Софія Крікунова — державна інспекторка на Одеській митниці. За її ж словами, цю посаду вона займає приблизно з листопада 2023 року.

У декларації за 2023 рік Крікунова вказує заробітну плату трохи більше 34 тисяч гривень (за той час, який вона встигла пропрацювати) та дві квартири в Одесі сумарною вартістю у майже 9 мільйонів гривень, власницею яких вона стала у 2020 році.

У цій же декларації Софія вказує подарунок у грошовій формі від її батька Олександра Крікунова — 1,5 мільйона гривень. Що цікаво — бо у декларації кандидата на посаду Крікунова вказує зарплату батька у 6500 гривень.

«Я сам із Донецька. У мене було підприємство, яке я продав і гроші від продажу якого задекларовані», — пояснює журналістам «Слідства.Інфо» Олександр Крікунов походження подарунка для доньки. Під час розмови з журналістами чоловік також додає, що саме він наполіг, аби донька пішла працювати на митницю — отримувати досвід.

У реєстрі виконавчих проваджень на Софії є декілька проваджень за штрафи ПДР, останнє — від 15 лютого 2024 року. Це означає, що працівниця митниці водить авто — хоч ні права користування, ні права власності на жоден транспорт не декларує.

Журналісти «Слідства.Інфо» знайшли соціальні мережі Крікунової, а у них — багато цікавого. Зокрема, гумористичні відео з підписами: «Папуля, скинь денег».

Також на сторінках у соцмережах Софія транслює своє лакшері життя — шопінг, брендовий одяг та аксесуари, ювелірні прикраси та відпочинок на курортах Мальдівів та Домініканської Республіки.

У Домінікані Софія відпочивала разом з родиною, ймовірно, на початку 2024 року у 5-зірковому готелі Lopesan Costa Bavaro. Забронювати номер на двох у готелі, у якому відпочивали Софія з родиною, наразі коштує від 25 до 31 тисячі гривень за ніч.

«Слідство.Інфо» звернулося з запитанням до експертів Національного агентства з питань запобігання корупції, чи повинна Крікунова декларувати цей відпочинок.

«Залежно від того, ким він оплачувався. Доходи, які підлягають декларуванню, включають в себе в тому числі подарунки. Але подарунки декларуються тільки, якщо розмір подарунка перевищує 5 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатного населення на 1 січня звітного року. Наразі це 15 140 гривень. Друга ситуація — якщо суб’єкт декларування самостійно оплачує витрати на свій відпочинок. Тоді розмір разового видатку має перевищувати 50 прожиткових мінімумів. У цьому році це 151 тисяча 400 гривень», — коментує Олексій Тучак, керівник відділу роз’яснень з питань декларування Управління формування правових позицій з питань декларування та конфлікту інтересів.

Цікавий факт: коли журналісти досліджували соціальні мережі батьків Софії, то знайшли фото її мами з Москви та тимчасово окупованого Криму, опубліковані у 2019 році. Що найближча родичка посадовиці робила у країні-агресорці уже після окупації Криму та початку війни на Сході України — з’ясувати не вдалося.

НОСИТЬ ПІДРОБКИ БРЕНДОВИХ РЕЧЕЙ ТА НЕ ЗНАЄ СВОЄЇ ЗАРПЛАТИ

23-річна Серафима Думітру обіймає посаду головної державної інспекторки у Чернівецькій митниці, а до цього навчалася в Одеській юридичній академії.

Увагу привертає те, що її декларація абсолютно порожня — вона не декларує ні транспорт, ні місце проживання, ні родичів.

Паралельно з цим, дівчина активно веде соціальні мережі. На фотографіях Серафима позує з брендовими аксесуарами, а її супутником на більшості знімків є чорний мерседес Е-класу.

«Просто у мене немає нічого свого. Я живу з батьками. Автівку не декларую, бо вона зареєстрована не на мене. Купувала її у брата може 5 місяців тому, а він у людини з Івано-Франківська. Вона досі зареєстрована на неї. Перереєструвати збираюсь, але поки що немає часу», — розповідає у коментарі журналістам Серафима Думітру.

Як пояснили «Слідству.Інфо» у НАЗК, декларувати транспорт все ж потрібно, але за певних обставин.

«У декларації відображаються відомості про транспортні засоби, які належать суб’єкту декларування або членові сім’ї на праві власності станом на кінець звітного періоду; або якщо вони перебували у користуванні чи володінні суб’єкта декларування або члена його сім’ї протягом не менше половини днів звітного періоду, або станом на останній день звітного періоду та за умови, що право користування виникло не менше ніж за 30 календарних днів до кінця звітного періоду», — пояснює Олексій Тучак.

Серафима розповідає журналістам, що всі брендові речі на знімках — насправді не брендові, а прості підробки: «Це все копія, це дермантин, це Калинівський ринок». Розмір своєї заробітної плати Серафима одразу пригадати теж не може, пояснює просто, мовляв, працює нещодавно, виписує все на листочку.

Окрім лакшері-життя у соцмережах дівчина публікує спільні фото з батьком — Лоріном Думітру або ж протоієреєм Павлом. Чоловік — благочинний Герцаївського церковного округу Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП.

Її батька можна побачити на знімках разом зі ще одним священником УПЦ МП, наставником Банченського монастиря — митрополитом Лонгином, або ж в миру — Михайлом Жаром — який з 2014 року проводив антиукраїнську риторику. У 2023 році СБУ оголосила Жару підозру через розпалювання міжрелігійної ворожнечі.

Його син — теж Михайло Жар — у 2019 році балотувався та був обраний у Чернівецьку обласну раду від політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Агітаційні брошури на його підтримку на своїй сторінці публікувала і Серафима.

Журналісти «Слідства.Інфо» запитали у дівчини про її ставлення до УПЦ МП та до проросійських наративів у її оточенні: «Тут, де мій тато служить, немає нічого пов’язаного з людьми, які на нас напали. Владика Лонгин, Михайло Жар, монастир — нічого спільного з проросійськими батюшками не мають».

На просторах інтернету можна натрапити на анкети Серафими на декількох іноземних сайтах знайомств. Серафима каже, що таким чином заробила тисячу гривень:

«Два місяці назад мені за це дали тисячу гривень. Я заправила машину, і все».

«У МЕНЕ БУЛИ ЗАМОЖНІ ЧОЛОВІКИ, ЯКІ ДАРУВАЛИ МЕНІ ЦІ ПОДАРУНКИ»

Анна Асанова — головна державна інспекторка відділу організації митного контролю на Харківській митниці.

Анна Асанова

У декларації за 2023 рік Асанова не вказує розмір заробітної плати. А також декларує квартиру у житловому комплексі бізнес-класу у Харкові за понад 3,5 мільйони гривень — її власницею Анна стала влітку 2021 року, ще до призначення на посаду у митниці.

«Ще року немає, як я працюю у митниці. Я ледь виживаю на свою зарплату у приблизно 20 тисяч гривень. Квартиру я купила до того, як влаштувалася на роботу, мені подарували її», — пояснює Асанова.

У розділі «Транспортні засоби» жінка вказує дві автівки — Toyota CH-R 2018 року за понад 600 тисяч гривень та Mercedes-Benz 2018 року за майже 750 тисяч гривень.

Згідно з інформацією головного сервісного центру МВС, наразі Анна є власницею тільки Mercedes, право власності на який вона отримала у березні 2023 року, тобто — у розпал повномасштабної війни.

«Це мені подарував колишній чоловік. Розумієте, у мене до цього були заможні чоловіки, які дарували мені ці подарунки. Я не думала, що це треба декларувати», — розповідає посадовиця.

З досліджених соціальних мереж та профілів працівниць митниці стає зрозуміло, що вони ведуть гламурне життя, не завжди знають розмір своєї зарплати, забувають щось декларувати, їм усе дарують.

У відповіді на журналістський запит Державна митна служба пояснює:

«Державною митною службою України здійснюється аналіз документів кандидатів, які претендують на зайняття посади в Держмитслужбі на предмет відповідності вимогам. Внутрішні перевірки щодо кандидатів на посади Державної митної служби України не передбачені законодавством».

У тій же відповіді Митна служба зазначає, що перевіряє лише факт подання декларації кандидатом на посаду, а ведення держреєстру декларацій, відповідно, покладено на Національне агентство з питань запобігання корупції.

Авторка: Яна Корнійчук

Джерело: «Слідство.Інфо»