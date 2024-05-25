Підготовка до навчань чи залякування? Через Білорусь знову поїдуть російські ешелони

Росія готується перекинути до Білорусі військові ешелони, передає Єврорадіо з посиланням на інформацію отриману у Співтоваристві залізничників Білорусі. Скільки і коли – поки що незрозуміло.

“Це є первинна інформація. Йдеться про підготовку інфраструктури, розробку графіків руху, планування військових перевезень. Минулого разу такі ж сигнали ми фіксували перед розгортанням союзного угруповання військ наприкінці 2022 року та іншим індикаторам” , — каже творець спільноти Сергій Войтехович .

За схожими непрямими сигналами ще початку війни у ​​жовтні 2021 року залізничники помітили, що “щось готується”.

“Ми зрозуміли це за нарадою, яку проводила ОДКБ. Там обговорювали технічне прикриття залізниць. З цієї наради втекли кілька деталей, але їх вистачило, щоб ми зробили правильний висновок та дали інформацію у відкритий доступ” , — згадує Войтехович.

Тоді, на початку 22-го року через Білорусь регулярна армія РФ їхала на фронт і поверталася з фронту. До Білорусі росіяни приїжджали на навчання чи лікування. Напередодні вторгнення в Україну на територію Білорусі у “рамках спільних стратегічних навчань” за 7 діб прибуло понад 33 ешелони з військовою технікою та військовослужбовцями ЗС РФ.

Після того, як російські війська втекли з під Києва, більша частина окупантів поїхала назад до Росії. Тоді вивозили не лише контингент, а й боєприпаси та військову техніку. Наступного разу росіяни приїхали до Білорусі приблизно через півроку.

“Якщо вони знову приїдуть, то для того щоб тримати в напрузі регіон. І південь (Україна), і Захід. Але це тільки моя думка, робити висновки я не беруся, наше основне завдання – відслідковувати діяльність Білоруської залізниці” , – каже Войтехович.

Днями Росія розпочала навчання з тактичною ядерною зброєю. Не виключено, що доставку до Білорусі техніки та особового складу залізницею пояснюватимуть участю Білорусі у цих навчаннях. Про те, що Мінськ до них приєднається, оголосили на початку травня.

Звичайні білоруси зможуть помітити військові ешелони лише тоді, коли ті прийдуть до Білорусі. Вся підготовка до перекидання ведеться під грифом “Секретно” та “Цілком таємно”, додали в Співтоваристві залізничників.