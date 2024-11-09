У ніч на 09.11.24 збито 32 російських БПЛА

У ніч на 09 листопада 2024 року (із 21.00 8 листопада) противник атакував із районів Приморсько-Ахтарська та Орла – рф. 51-м ударним БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.

Епіцентр удару – Одещина!

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття 32-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях. 18 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Разом переможемо!

Генеральний штаб ЗСУ