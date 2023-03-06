Поліцейські встановили зловмисників, які напали на невнолітнього у Вінниці

5 березня у м. Вінниця двоє нетверезих чоловіків нанесли тілесні ушкодження 17-річному вінничанину. Правопорушникам загрожує до 5 років позбавлення волі.

За словами начальника відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Юрія Голуба, повідомлення про бійку у м. Вінниця надійшло близько 22.00. Прибувши на місце події поліцейські встановили, що нетверезі чоловіки віком 37 та 51 рік, з хуліганських мотивів нанесли тілесні ушкодження 17-річному місцевому жителю.

Чоловіків освідувано та доставлено до відділу поліції для з’ясування усіх обставин події.

Життю потерпілого нічого не загрожує.

Дії правопорушників кваліфіковані за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство вчинене групою осіб).

Санкція статті передбачає обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Відділ комунікації поліції Вінницькій області