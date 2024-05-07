На Київщині судитимуть ОЗГ, яка займалась вимаганням, розбійними нападами та викраденням людей

Київська обласна та Києво-Святошинська окружна прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та трьох учасників організованої злочинної групи за фактами незаконного позбавлення волі, розбійного нападу та вимагання (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187 та ч. 4 ст. 189 КК України). Одному з фігурантів також інкриміновано катування (ч. 1 ст. 127 КК України).

Розслідуванням встановлено, що у складі організованої злочинної групи діяли мешканці Софіївської Борщагівки. За надуманим приводом вони вимагали гроші від місцевих мешканців, погрожували їм розправою та застосовували фізичну силу.

Одного з потерпілих обвинувачені заштовхали у машину та привезли до гаража. У нього відібрали мобільний телефон, банківські картки, з яких надалі зняли наявні на рахунку кошти. Чоловіку наказали роздягнутись та залізти до ями в гаражі, накрили її дошками, вимагаючи сплати 40 тис. грн.

Іншого потерпілого також незаконно утримували та змушували виконувати дії, які принижують людську честь та гідність. Крім того, один з обвинувачених завдав йому чисельні удари по обличчю та голові. Заподіяв розпеченим металевим предметом термічний опік на грудній клітині.

Після погроз та психологічного тиску потерпілий передав зловмисникам гроші.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області та оперативними підрозділами ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура