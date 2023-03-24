У Новомосковську чоловік погрожував комунальникам та пошкодив сокирою їх авто

Зловмисник розбив сокирою скло в кабіні службового автомобіля та втік з місця події.

Злочин стався 23 березня близько 10:20 на вулиці біля багатоповерхового будинку у м. Новомосковську. Чоловік погрожував працівниками комунального підприємства, після чого підійшов до службового автомобіля комунальників та сокирою розтрощив скло в кабіні.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Новомосковського районного відділу поліції. Того ж дня під час поквартирного обходу та відпрацювання місця події, дільничні офіцери поліції спільно з поліцейськими групи реагування патрульної поліції встановили схожого за прикметами чоловіка. Ним виявився 46-річний місцевий мешканець. За місцем мешкання в ході обшуку у нього вилучили речовий доказ – сокиру.

За процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Після проведення необхідних слідчих дій чоловіку буде вручено повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі строком до 3-х років. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Новомосковського районного відділу поліції