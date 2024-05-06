В Одесі затримали жінку, підозрювану в убивстві знайомого

Зловмисниця нанесла чоловіку численні ножові поранення, унаслідок чого той помер на місці події. Правопорушниці вже повідомили про підозру. За скоєне їй загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Подія сталася декілька днів тому в квартирі 56-річної жінки на проспекті Академіка Глушка. Вранці у поліцію звернувся її родич, який, повернувшись з роботи, виявив в оселі біля вхідних дверей небіжчика.

Правоохоронці встановили, що власниця квартири і її 47-річний гість проводили ніч за хмільним застіллям. Під ранок між чоловіком і жінкою виник конфлікт, в ході якого остання вдарила його ножем у груди та живіт. Попередньо постраждалий помер від отриманих ножових поранень. Точна причина смерті буде встановлюватись судово-медичними експертами.

За результатами проведеного огляду місця події правоохоронці вилучили з квартири предмети та речі, що мають доказове значення у справі, зокрема ніж, які скерували на експертні дослідження.

Криміналісти слідчого управління ГУНП в Одеській області за допомогою мобільної ДНК-лабораторії дослідили біологічні сліди, вилучені під час першочергових слідчих дій, та біологічні зразки потерпілого й зловмисниці. Результати даного дослідження підтвердили причетність останньої до злочину.

Слідчі затримали правопорушницю та за наявності достатніх доказів, під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, повідомили їй про підозру в умисному вбивстві за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

За скоєне їй загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Слідство триває.

Одеське районне управління поліції №1