Екс-директора КП м. Васильків судитимуть за розтрату майже ₴400 тис. бюджетних коштів

Васильківським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього директора комунального підприємства м. Васильків, який обвинувачується у розтраті майже 400 тис грн бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем та видачі завідомо неправдивого офіційного документу (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у листопаді-грудні 2017 року обвинувачений, перебуваючи на посаді директора комунального підприємства м. Васильків, зловживаючи своїм службовим становищем, допустив будівництво дороги без здійснення обов’язкового технічного нагляду виконання будівельних робіт.

Разом із цим, посадовець погодив та особисто підписав акт приймання виконаних будівельних робіт, із зазначення будівельних робіт та матеріалів, які фактично не були виконаними та використаними, таким чином допустивши розтрату бюджетних коштів на суму майже 400 тис грн.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області