Працівник лісгоспу з Вовчанська виявився колаборантом

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 38-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Правоохоронці встановили чергового поплічника окупантів, який допомогав ворогу під час захоплення російськими військовими м. Вовчанськ. Ним виявився місцевий мешканець — провідний інженер з охорони праці в ДП «Вовчанське лісове господарство».

У серпні минулого року на базі українського лісгоспу російські загарбники створили фейкове «ГП Волчанское лесное хозяйство» при так званій «Харьковской военной администрации». 38-річний інженер перекваліфікувався та з власної ініціативи став «лісничим».

Колаборант виконував всі вказівки окупантів: отримував заявки на деревину, розповсюджував її зі складу, який знаходиться на території Чайківського лісництва ДП «Вовчанське лісове господарство», супроводжував її та в подальшому проводив облік відпущеної деревини.

Дізнання проводять дізнавачі Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура