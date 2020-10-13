На Сумщині чоловік після вбивства співмешканки 4 доби ховався у кукурудзяному полі

Про смерть 47-річної жінки до поліції сповістила жителька Білопільщини. Вона розповіла, що співмешканка її дядька раптово померла після тривалої пиятики.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Білопільського відділення поліції та фахівці слідчого управління ГУНП області. Вже під час першочергового огляду місця події правоохоронці зрозуміли, що смерть жінки мала насильницький характер – на шиї малися порізи та сліди удушення. Згодом судмедексперт підтвердив, що потерпіла померла в результаті механічної асфіксії.

«Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство» та розпочали досудове слідство, — коментує ситуацію Ігор Кісільов, начальник Білопільського відділення поліції. – Ми чи не щохвилинно відтворили день напередодні вбивства і встановили обставини загибелі потерпілої».

Виявляється, жінка разом зі своїм співмешканцем та його племінником з ранку випивали. Близько сімнадцятої компанія таки розійшлася — дядько пішов спати, а його співмешканка подалась додому. Що стосується самого молодого чоловіка, то він якийсь час тинявся хатою, а потім пішов слідом за жінкою до неї додому. Там між ними спалахнула сварка. В результаті він вдарив її у шию ножем, а потім задушив.

Заховавши ножа, повернувся додому і ліг спати. Коли вранці сестра виявила смерть дядькової приятельки, він злякався. Розуміючи всі наслідки свого вчинку, спочатку відговорював сестру від виклику поліції, але коли та сповістила правоохоронців, утік. Чотири доби ховався у кукурудзяному полі, а потім прийшов до матері, аби поїсти і зібрати речі – він сподівався виїхати з села і «загубитися» у великому місті. Втім, його надії не справдились – не встиг молодий чоловік зібратися, як був затриманий оперативниками Білопільського відділення поліції. Згодом він зізнався у скоєному, детально розповівши про свої дії, і показав схованку з ножем.

Наразі підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі оголосили йому підозру у вчиненні навмисного вбивства. На затриманого очікує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. // azimuth.sumy.ua