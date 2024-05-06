Житель Подільського району побив дружину до втрати свідомості

Постраждала перебуває в лікарні. Правопорушнику загрожує позбавлення волі.

Про госпіталізацію до реанімаційного відділення побитої жительки одного з сіл Ананьївської територіальної громади поліцейських сповістили медики. Лікарі діагностували пацієнтці закриту черепно-мозкову травму, набряк головного мозку, перелом ребра, множинні садна на обличчі, тулубі, кінцівках.

Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження жінці спричинив її чоловік в ході сімейної сварки. Той зізнався: бив дружину кулаками і ногами. Його розлютило, що вона нібито була у стані сп’яніння. Після побиття зловмисник свідомо залишив потерпілу без допомоги і лише наступного дня, побачивши, що стан її не поліпшується, попросив родичку викликати «швидку».

«На підставі зібраних доказів ми під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури повідомили фігуранту про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Слідство триває», – розповів начальник Подільського районного управління поліції Олег Жуковський.

Поліцейські вкотре закликають громадян не терпіти знущання домашніх тиранів, не приховувати їхні протиправні дії. Телефонуйте на спецлінію «102», поліцейські працюють у цілодобовому режимі і готові прийти на допомогу.

Подільське районне управління поліції Одещини