На Миколаївщині працівниця банку продавала підроблені картки

Зловмисниця, користуючись службовим становищем, випускала банківські картки на неіснуючих осіб. Надалі такі фіктивні картки продавала. За це жінці загрожує до шести років ув’язнення.

Відділ протидії кіберзлочинам в Миколаївській області спільно зі слідчими поліції регіону, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 2, викрили 29-річну жінку у незаконних діях із платіжними картками.

Кіберполіція встановила, що працівниця фінансової установи здійснювала випуск фіктивних банківських карток. Рахунки були відкриті на неіснуючих осіб – персональні дані працівниця вигадувала.

У подальшому ці картки вона продавала представникам «кримінального світу». Коштувала одна карта близько 1500 тисячі гривень.

Правоохоронці встановили причетність фігурантки до 53 фактів виготовлення підроблених карток. Нині встановлюється коло осіб, які користуються ними.

Зловмисниці було оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, комп’ютерних мережах, вчинене особою яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваній, — позбавлення волі строком до шести років.

Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали справи разом з обвинувальним актом скеровано до суду для прийняття рішення.

Департамент кіберполіції Національної поліції України