До 5 років за ґратами засуджено закарпатця, який із ножем з’ясовував стосунки з жінкою

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Калуської окружної прокуратури жителя Закарпатської області засуджено за умисне спричинення співмешканці тяжких тілесних ушкоджень ( ч.1 ст. 121 КК України).

В суді доведено, що у серпні 2022 року чоловік, розпиваючи алкоголь із потерпілою, з якою вони спільно проживали, умисно наніс їй декілька ударів ножем.

Між співмешканцями стався словесний конфлікт, під час якого він вдарив її ножем у грудну клітку та ногу.

Вироком Долинського районного суду його визнано винним у вчиненні вказаного правопорушення та призначено у виді 5 років позбавлення волі.

Івано-Франківська обласна прокуратура