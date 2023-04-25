До 5 років за ґратами засуджено закарпатця, який із ножем з’ясовував стосунки з жінкою
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Калуської окружної прокуратури жителя Закарпатської області засуджено за умисне спричинення співмешканці тяжких тілесних ушкоджень ( ч.1 ст. 121 КК України).
В суді доведено, що у серпні 2022 року чоловік, розпиваючи алкоголь із потерпілою, з якою вони спільно проживали, умисно наніс їй декілька ударів ножем.
Між співмешканцями стався словесний конфлікт, під час якого він вдарив її ножем у грудну клітку та ногу.
Вироком Долинського районного суду його визнано винним у вчиненні вказаного правопорушення та призначено у виді 5 років позбавлення волі.
Івано-Франківська обласна прокуратураTweet