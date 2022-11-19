На Прикарпатті за вбивство двох жінок судитимуть донеччанина та киянку

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох громадян за розбій і вбивство двох жінок (ч. 4 ст. 187, п. п. 6, 12,13 ч. 2 ст. 115 КК України).

Слідством установлено, що у травні цього року обвинувачені – 40-річний житель Донеччини та 27-річна мешканка м. Києва поселились на тимчасове проживання в Калуському районі, де познайомилися із 19-річною місцевою жителькою. Під час спільного розпивання алкогольних напоїв між ними виник конфлікт, в ході якого співмешканці вирішили позбавити дівчину життя. Вони завдали їй низку ударів ножем, від яких дівчина померла, а тіло сховали у вбиральні.

Наступного дня з метою заволодіння чужим майном зловмисники проникли в житловий будинок іншої потерпілої – 54-річної жінки та вимагали кошти, а почувши відмову, вбили таким способом як попередню жертву. Після цього, винісши з будинку гроші, комп’ютерну техніку, телевізор та ювелірні вироби, з місця події втекли.

Правоохоронці затримали їх в одному із львівських готелів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області.

Зазначимо, що обвинувачений раніше неодноразово судимий, у тому числі за вбивство.

Івано-Франківська обласна прокуратура