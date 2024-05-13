Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 17.00 13.05.2024

Обстановка по усій лінії фронту контролюється Силами оборони. Зокрема, українські воїни завдають ворогу втрат, відновлюють позиції та на окремих ділянках мають тактичні успіхи.

На Харківському напрямку станом на 17.00 тривають бої. Кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. Наші підрозділи нанесли вогневе ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ.

Розпочалось бойове зіткнення в районі населеного пункту Стариця.

Загальні втрати ворога становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння та військової техніки.

На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 7, на Сіверському напрямку – до 14, на Краматорському напрямку – до 31, на Покровському напрямку – до 31.

На Торецькому, Куп’янському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському ситуація без змін, котролюється українськими підрозділами.

На Донеччині підрозділи Сил оборони збили ворожий Су-25.

Усі спроби російських окупантів просунутися зустрічають запеклий спротив українських захисників.

Підтримуйте Збройні Сили! Переможемо разом!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ