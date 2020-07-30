Житель Днепропетровщины на протяжении двух лет регулярно избивал жену

На Днепропетровщине муж систематически издевался над своей женой: бил и унижал ее.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на ГУ НП в Днепропетровской области.

На протяжении двух лет 31-летний мужчина постоянно издевался над женой. Его неоднократно притягивали за это к административной ответственности. После очередного нападения женщина обратилась в Криничанское отделение полиции. По заявлению пострадавшей открыли уголовное производство по ст.126-1 (домашнее насилие) УкУ. 28 июля 2020 года мужчине объявили о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Полицейские напоминают, что закон защищает лиц, которые страдают от домашнего насилия. Не молчите об этом, а своевременно обращайтесь за помощью.