Посадовця Качанівської виправної колонії судитимуть за службову недбалість на ₴100 000

Слідчі ТУ ДБР у м. Полтаві завершили досудове розслідування за фактом службової недбалості одного із керівників Качанівської виправної колонії № 54.

Слідством встановлено, що через службову недбалість посадовця, виправна колонія уклала договір із товариством на постачання харчових продуктів та побутової хімії за завищеними цінами.

Згідно з висновками судової товарознавчої експертизи різниця між ринковою вартістю та купівлею становить понад 100 тисяч гривень.

Таким чином, посадовець обвинувачується у службовій недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Харківська обласна прокуратура. Оперативний супровід — УСР в Харківській області ДСР Нацполіції.

ДБР