На Харківщині працівниця пошти привласнила гроші пенсіонерів 

На рахунку фігурантки понад 10 ошуканих громадян, які проживають у віддалених куточках Красноградського району та не мають змоги самостійно провести фінансові операції.

Слідчі встановили, що з червня по серпень минулого року 41-річна начальниця відділення пошти самостійно розвозила пенсії громадянам. Літні люди не мали змоги виїхати із сіл та давали поштарці гроші для оплати комунальних послуг. Зловмисниця привласнювала ці кошти та розпоряджалася на власний розсуд. Відомо про 10 осіб, які постраждали від протиправних дій жінки. Сума збитку перевищує 10 тисяч гривень.

В ході обшуку приватного домоволодіння підозрюваної виявлені та вилученні особисті рахунки за сплату комунальних послуг постраждалих.

Наразі встановлюється причетність порушниці до інших епізодів злочинної діяльності

Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Харківської області