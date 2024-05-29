Доморощена «еліта» довго не сидить: за колишнього заступника Єрмака внесли ₴10 млн.

За колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні, внесли 10 млн гривень застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-секретаря Вищого антикорупційного суду Олесі Чемерис та джерело в правоохоронних органах.

Згідно з ухвалою ВАКС про запобіжний захід, на Смирнова також було покладено низку процесуальних обов’язків:

Справа Смирнова

Минулого тижня антикорупційні органи повідомили Смирнову про підозру в незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень.

За даними слідства, у період 2020-2022 років він придбав два автомобілі, два мотоцикли, три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку в Закарпатській області загальною вартістю 17,1 млн гривень. При цьому розмір його заощаджень та офіційний дохід за цей період становив всього 1,3 млн гривень.

Щоб приховати майно, за версією слідства, Смирнов оформив частину на свого брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. А мотоцикл Honda він зареєстрував на друга, а потім знову переоформив на себе.

28 травня Вищий антикорупційний суд обрав Смирнову запобіжний захід у вигляді 10 млн. гривень застави. Він мав внести кошти протягом 5 днів.