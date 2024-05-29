Доморощена «еліта» довго не сидить: за колишнього заступника Єрмака внесли ₴10 млн.
За колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова, якого підозрюють у незаконному збагаченні, внесли 10 млн гривень застави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прес-секретаря Вищого антикорупційного суду Олесі Чемерис та джерело в правоохоронних органах.
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
- повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
- віддати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт чи паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Справа Смирнова
Минулого тижня антикорупційні органи повідомили Смирнову про підозру в незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень.
За даними слідства, у період 2020-2022 років він придбав два автомобілі, два мотоцикли, три паркомісця в Києві, квартиру у Львові та земельну ділянку в Закарпатській області загальною вартістю 17,1 млн гривень. При цьому розмір його заощаджень та офіційний дохід за цей період становив всього 1,3 млн гривень.
Щоб приховати майно, за версією слідства, Смирнов оформив частину на свого брата, зберігши за собою право розпоряджатися ним у повному обсязі. А мотоцикл Honda він зареєстрував на друга, а потім знову переоформив на себе.
28 травня Вищий антикорупційний суд обрав Смирнову запобіжний захід у вигляді 10 млн. гривень застави. Він мав внести кошти протягом 5 днів.