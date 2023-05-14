53-річного одесита затримали за підозрою у вбивстві матері

Під час сварки нетверезий зловмисник кілька разів ударив 85-річну жінку кухлем по голові та обличчю. Від отриманих травм постраждала померла.

Подія сталася 10 травня ввечері за місцем проживання родини в одній із багатоповерхівок у Київському районі міста. Побивши прикуту до ліжка матір, правопорушник ліг спати. А вранці, виявивши її без ознак життя, сповістив про це сусідку.

Правоохоронці вилучили з місця події речові докази, у тому числі імовірне знаряддя злочину, які скерували на експертизу.

«За наявністю достатніх доказів, які зібрали поліцейські, слідчі під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілої, правопорушнику загрожує від семи до десяти років позбавлення волі», – розповів начальник відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 Олександр Мільчук.

ГУ Національної поліції в Одеській області