За спробу підкупу голови ДІАМ у Києві судитимуть забудовника

У Києві під суд піде представник одного зі столичних забудовників. Він намагався вручити керівнику Держінспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) хабар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Telegram.

За даними джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, мова йде про представника девелоперської компанії Perfect Group Сергія Саміляка.

За даними слідства, фігурант запропонував голові ДІАМ близько 120 тисяч доларів, щоб отримати сертифікат готовності об’єкта до експлуатації, а саме багатоповерхівки у Києві. Проте забудовник мав наявні порушення.

Правоохоронці викрили та затримали особу, яку намагалася дати хабаря. Проти Саміляка відкрили кримінальну справу за ч. 4 ст. 369 КК України. Прокурор направив матеріали розслідування, яке проводило НАБУ, до суду.

Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, голова ДІАМ Семен Кривонос в інтерв’ю РБК-Україна розкрив подробиці справи. Він зазначив, що забудовник намагався дати йому хабаря через декілька місяців після створення Державної інспекції архітектури та містобудування.

За словами Кривоноса, він відразу звернувся до НАБУ, написавши заяву, за якою розпочалося слідство, а 1 лютого минулого року фігуранта затримали.