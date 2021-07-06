ДБР розслідує факт незаконної приватизації земель оборонного призначення на Хмельниччині (відео)
Слідчі Територіального управління ДБР Хмельницького розслідують обставини справи незаконної приватизації 11,5 га земель Міністерства оборони України на території Хмельницької області.
За попередньою інформацією, землі були приватизовані приблизно 80 особами з числа місцевих жителів під приватне будівництво. Встановлюється причетність посадових осіб міської ради Старокостянтинова Хмельницької області до правопорушення.
Працівники ДБР провели 5 обшуків у Старокостянтинівській міській раді та за місцем проживання можливих фігурантів. Виявлено та вилучено службову документацію, яка може свідчити про причетність осіб до злочину.
Попередня кваліфікація правопорушення: привласнення військового майна або заволодіння ним шляхом шахрайства, вчинене в умовах особливого періоду, та зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 410 та ч. 2 ст. 364 КК України).
Санкція статтей передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Хмельницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону, оперативний супровід – ДБР.Tweet