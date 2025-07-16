Легалізував прибутки від тіньового продажу пального на суму понад ₴5,7 млн – на Буковині судитимуть співзасновника паливної компанії

Організовану злочинну схему викрили прокурори Чернівецької обласної прокуратури спільно з детективами ТУ БЕБ у Чернівецькій області за оперативного супроводу УСР в Чернівецькій області.

За даними слідства, директор підприємства з перевезення небезпечних вантажів, який одночасно є співзасновником компанії з гуртової торгівлі нафтопродуктами, долучився до злочинного угруповання, учасники якого незаконно виготовили та реалізували через мережу АЗС у Чернівецькій області понад 300 тисяч літрів неякісного пального.

Обвинувачений забезпечував логістику транспортування фальсифікованих нафтопродуктів та здійснював фінансові операції з доходами, одержаними злочинним шляхом. Грошові кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності, надходили на рахунки його підприємства, а надалі використовувалися для особистих потреб та тіньової виплати заробітної плати.

Загальна сума фінансових операцій, пов’язаних із легалізацією таких коштів, становить щонайменше 5,7 млн грн.

Дії фігуранта кваліфіковано за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204, ч.1 ст.209 КК України — співучасть у незаконному обігу підакцизних товарів у складі організованої групи та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура