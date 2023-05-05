Шістьом правоохоронцям з Луганщини загрожує довічне ув’язнення за державну зраду

Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно шістьох державних зрадників (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що в березні 2022 року мешканці Луганщини зрадили присязі та перейшли на бік ворога.

Троє правоохоронців одного з відділів поліції Старобільського районного управління ГУНП в Луганській області під час окупації території регіону почали працювати на окупаційну владу. Вони вступили до так званого «Новопсковського районного відділу внутрішніх справ МВС лнр».

Ще двоє поліцейських Сватівського районного відділу поліції ГУНП в Луганській області розпочали службу у так званому «Троїцькому районному відділі внутрішніх справ МВС лнр».

Та мешканка смт Станиця-Луганська, експравоохоронниця, пройшла співбесіду з представниками псевдореспубліки, які є частиною окупаційної адміністрації рф. Обвинувачена добровільно вступила до лав так званої «прокуратури Станично-Луганського району лнр».

Фігуранти виконують злочинні вказівки і розпорядження керівників окупаційної адміністрації рф та схиляють колишніх колег до співпраці.

Наразі матеріали обвинувачень направлені до судів для розгляду по суті.

Їм загрожує покарання – 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, за оперативного супроводу Луганського управління ДВБ Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури