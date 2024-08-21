У ДТП на Київщині загинув мотоцикліст (фото)

Подія трапилася 19 серпня, близько 18:40 години, в селі Волошинівка Баришівської громади.

За попередніми даними, 47-річний водій автомобіля «Renault», здійснюючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з мотоциклом «Honda» під керуванням 30-річного чоловіка.

Внаслідок події, кермувальник мотоцикла отримав травми не сумісні із життям та загинув на місці події.

За даним фактом, слідчі слідчого управління Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Поліцейські Київщини закликають учасників дорожнього руху дотримуватись ПДР.

Відділ комунікації поліції Київської області